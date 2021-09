Magorno risponde a Graziano: «Se ne torni da dove è venuto»

DIAMANTE «Il Commissario del PD Calabria anziché attaccare il centro destra, continua ad attaccare me, è veramente un fenomeno da baraccone, era arrivato per restare tre mesi ma, invece, è qui da tre anni». Lo afferma in una nota il senatore di Italia Viva e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che replica alle affermazioni del commissario Pd, Stefano Graziano pronunciate durante la “Festa dell’Unità” di Catanzaro secondo cui lo stesso Magorno, insieme a Oliverio sarebbero stati «responsabili del commissariamento del partito».

«Certo, – aggiunge – la nostra è una terra meravigliosa ed è facile innamorarsene, ma sul piano politico i calabresi non hanno bisogno di personaggi che con il loro modus operandi richiamano le macchiette da operetta, ma hanno bisogno di persone con una visione. Per cui rivolgo un invito a Graziano: torna da dove sei venuto perché senza di te la Calabria può solo andare meglio».