“Mediterranei Invisibili” giunge alla quarta edizione: viaggio nella “potenza nascosta” del Sud

REGGIO CALABRIA È in corso la quarta edizione di “Mediterranei Invisibili – Viaggio sullo Stretto”, il progetto ideato e messo a punto dall’architetto Alfonso Femia per indagare i luoghi del Sud in un percorso di avvicinamento alla sua “potenza nascosta” e al carattere celato del territorio, raccontandolo attraverso dialoghi e testimonianze che consentono di superare la percezione superficiale e far emergere identità e proiezioni nel futuro.

Un viaggio fisico vero e proprio che Alfonso Femia (calabrese di nascita) compie con i suoi collaboratori partendo dalla Calabria il 16 e 17 settembre per poi approdare in Sicilia il 18 e concluderlo ancora in Calabria il 19 settembre. Questa edizione pone al centro l’acqua, le relazioni tra costa e costa, mette insieme la linea di costa con quella di piana e di crinale, in una rappresentazione di geografia narrativa e sentimentale che definisce un ambiente di straordinaria intensità paesaggistica, tale da costituire una delle più grandi opere d’arte naturali del Mediterraneo. Si passa poi per elementi che sono l’abitare, il riuso delle principali funzioni pubbliche, a partire dalle scuole, la trama infrastrutturale e l’ambiente (verde e acqua), il patrimonio artigianale e produttivo.