Novello: «La caccia è uno sport. Merita attenzione dal governo»

CATANZARO «La caccia è uno sport e, come tale, meritava e merita maggiore attenzione da parte del Governo, soprattutto in virtù dell’emergenza Covid-19, che, anche in questo settore, ha rappresentato un macigno». Così in una nota consegnata ai social il candidato al consiglio regionale con Udc, Luigi Novello.

«In tal senso, – aggiunge – sarebbe stato auspicabile una rivisitazione o l’abbattimento delle tasse, almeno per un anno, tenendo conto dello stop che, l’intero ambito, ha subito a causa della Pandemia. È pertanto evidente che, la voce dei cacciatori, così come quella di altri settori, non viene ascoltata, in particolar modo a Roma. E ciò è inaccettabile, perché non possono esistere, nel 2021, disparità per quel che riguarda la tutela dei diritti di un comparto, rispetto ad un altro».