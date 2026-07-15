Sorpreso in casa con droga e cartucce da fucile, un arresto a Belvedere Marittimo
Il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Rinvenuti circa 210 grammi di hashish
DIAMANTE Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, nello specifico della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di P.S. “Diamante”, in esito ai servizi svolti sul territorio dell’alta costa tirrenica, ove venivano effettuati diversi controlli, in costante coordinamento con la Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, procedeva ad una serie di arresti nella flagranza di reato in materia di stupefacenti.
Un arresto a Belvedere Marittimo
In particolare, lunedì, traeva in arresto, in Belvedere Marittimo (CS), un soggetto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, gli operanti rinvenivano, e sottoponevano a sequestro, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 210 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione e tre cartucce da fucile calibro 12, illegalmente detenute. All’esito delle attività in parola, data notizia al pm di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, l’arrestato veniva sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso l’indirizzo di residenza, in attesa dell’instaurando rito giudiziario.
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