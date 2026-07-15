“Dulbecco”, lo “stato dell’arte” dell’integrazione. «Abbiamo messo l’azienda in sicurezza, ecco i prossimi step»

la sanità in calabria

CATANZARO «Il lavoro da fare è ancora lungo, ma quest’anno l’azienda ha raggiunto risultati importanti. Abbiamo puntato a rendere strutturali gli investimenti, mettendo in sicurezza un’azienda che proveniva da due realtà diverse. Abbiamo lavorato anche sull’attività di produzione e l’assistenza, soprattutto nell’area cardiovascolare, è cresciuta di oltre il 10%». Lo ha detto Simona Carbone, commissario dell’azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa di carattere scientifico all’Università di Catanzaro. «Questo – ha proseguito Carbone – è stato possibile grazie all’integrazione delle varie anime, alla condivisione del progetto e all’unificazione delle attività interventistiche e di elezione in un’ottica di team, di dipartimento cardiovascolare e di heart team, con percorsi, azioni e attività condivisi secondo le procedure assegnate alle diverse competenze».

Gli obiettivi futuri

Carbone ha poi tracciato anche l’orizzonte della “Dulbecco”: «Le prossime sfide sono proseguire su questo percorso. Stiamo lavorando per step. Abbiamo costruito un modello organizzativo che valorizza gli strumenti oggi a nostra disposizione e punta sulle integrazioni funzionali. Le varie unità operative sono state unificate all’interno di dipartimenti integrati: ora bisogna fare sempre più squadra e definire obiettivi comuni, ed è quello che stiamo facendo. In altre parole, dopo aver messo in sicurezza l’azienda, dopo aver costruito la scatola, oggi puntiamo a riempirla di contenuti, partendo da quello che già abbiamo, che non è poco».

Il progetto del secondo pronto soccorso

Per quanto riguarda l’annoso tema del secondo pronto soccorso, Carbone ha confermato quanto affermato in altre occasioni, quello della conclusione del progetto entro il primo semestre 2027. «Ribadisco, stiamo lavorando in questo senso. C’è il commissario per gli investimenti che sta seguendo il completamento delle fasi progettuali. Per la “Dulbecco” – ha concluso il commissario dell’Aou – il secondo pronto soccorso è un intervento fondamentale perché completa il percorso di accesso alla struttura, definendo in modo chiaro i percorsi assistenziali. Quello che avrebbe dovuto essere un punto di partenza diventa oggi il punto di arrivo di un percorso che risponde alla crescente domanda di assistenza che già converge su questa azienda». (a. c.)

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