Vibonese e Praia Tortora corrono, Reggina ancora in silenzio

il punto sulle calabresi di Serie D

Il conto alla rovescia verso la nuova Serie D è ormai iniziato. Tra pochi giorni inizieranno i ritiri precampionato e le società stanno completando gli organici in vista della stagione 2026-27. In Calabria c’è chi ha cambiato volto alla squadra, chi punta sulla continuità e chi, come il Praia Tortora, sta vivendo l’entusiasmo della prima storica esperienza nella quarta serie nazionale. Fa eccezione soltanto la Reggina, ancora ferma sul piano delle comunicazioni ufficiali.

Reggina, nuova proprietà e silenzio

È il caso che tiene maggiormente banco. Da quando il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilevato il club, l’ultima comunicazione ufficiale risale al 9 luglio. Da allora nessun annuncio, nonostante sia ormai noto che il direttore sportivo sarà Giancarlo Romairone e che sulla panchina amaranto dovrebbe sedere Marco Marchionni. Entrambi, però, attendono ancora l’ufficialità. Il tempo passa e, mentre le avversarie si stanno strutturando, cresce l’impazienza della tifoseria, che attende segnali concreti sul progetto tecnico e societario.

Vibonese, rivoluzione totale firmata Maglia

Chi invece si sta muovendo con decisione è la nuova Vibonese. Il direttore sportivo Fabrizio Maglia, insieme al nuovo tecnico Marra, sta portando avanti una vera rifondazione. Gli arrivi sono numerosi e continui in ogni reparto. In attacco spicca il brasiliano Bruno Cosendey, ex Vasco da Gama e Vigor Lamezia, insieme a Semenzin, Merola, Bitata e Lanza. In mezzo al campo sono stati inseriti elementi di qualità ed esperienza come Cardinale, Barile, Cerutti, Cess, Miriello, Spanò e Malafronte, mentre la difesa è stata rinforzata con Moisés, D’Agata, Pisciotta, Tarantino, Valenza, Squillante e D’Onofrio. Il programma è già definito: raduno il 25 luglio al “Razza”, prima fase di preparazione a Vibo fino al 31 luglio e poi ritiro a Lorica dal 1° al 12 agosto, dove arriveranno anche le prime amichevoli stagionali.

Praia Tortora, entusiasmo da matricola e mercato ambizioso

È una delle storie più affascinanti dell’estate calabrese. Dopo la storica promozione in Serie D, la Digiesse Praia Tortora di mister Viscardi sta costruendo una rosa competitiva, puntando su un mix di giovani e giocatori già pronti per la categoria.

Tra i pali è arrivato il giovane Riccardo Bonfanti, mentre la difesa è stata rinforzata con Demian Popovici, Giuseppe Pantano e l’argentino Franco Bustos. A centrocampo spiccano Juan Heredia, reduce da una brillante stagione al Trebisacce, e lo spagnolo Iker Liaño Gutiérrez, mentre davanti il colpo principale porta il nome di Vincenzo Romano, bomber chiamato a garantire gol ed esperienza. In avanti anche l’argentino Facundo Lamberti, classe 2005. Una campagna acquisti che testimonia l’intenzione della società di non limitarsi a disputare un campionato di semplice ambientamento.

Sambiase, il 27 luglio si parte

Nessuna rivoluzione, ma continuità. Il Sambiase, com’è noto, riparte da mister Tony Lio, protagonista dell’ottima stagione passata. La preparazione scatterà il 27 luglio allo stadio “Gianni Renda” con doppie sedute fino al 13 agosto. Sono già in calendario quattro test amichevoli, mentre l’appuntamento più prestigioso sarà quello dell’8 agosto, quando i giallorossi affronteranno la Salernitana nel ritiro di Villaggio Palumbo. Programmazione chiara e lavoro sul campo rappresentano le linee guida della società lametina.

Vigor Lamezia, basi solide per crescere

Dopo una stagione sofferta ma conclusa con la salvezza, la Vigor Lamezia ha ufficializzato il deposito della documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Nel messaggio diffuso dal club emerge la volontà di aprire un nuovo ciclo. La società ha sottolineato come l’ingresso di nuovi imprenditori lametini rappresenti una risorsa fondamentale per costruire un futuro più stabile e ambizioso, dopo un’annata vissuta tra grandi difficoltà ma conclusa con il raggiungimento dell’obiettivo della permanenza in categoria. Il messaggio è chiaro: archiviare il passato e gettare le basi per una Vigor più competitiva. (redazione@corrierecal.it)

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