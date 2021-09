Salvini: «Sedie vuote per Letta a Cosenza». Il Pd: «Che autogol, usa Photoshop»

Salvini che prende in giro Letta parlando di sedie vuote per il suo appuntamento a Cosenza a sostegno di Franz Caruso. E la federazione del Pd bruzio che smentisce, con tanto di documentazione fotografica, il leader della Lega. Schermaglie elettorali che rimbalzano sui social e poi sulle agenzie e nelle redazioni dei giornali online.

Apre la contesa Salvini: «Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero». Su twitter, l’ex ministro dell’Interno postan due foto, a confronto, di sedie vuote che sarebbero quelle dei partecipanti dell’incontro organizzato oggi dal Pd a Cosenza e delle persone in piedi a Bovolone, in provincia di Verona, per un’iniziativa promossa oggi dalla Lega. «Grande entusiasmo e una nutrita folla di gente nonostante il caldo torrido su piazza Kennedy per il segretario Letta e i candidati al Comune di Cosenza e alla Regione Calabria. La Lega ricorre a Photoshop e non si rende conto di farsi clamorosi autogol», risponde la Federazione provinciale del Pd di Cosenza in una nota a cui sono allegate alcune foto della piazza durante il comizio di Letta per testimoniare la partecipazione di cittadini. In effetti giunti numerosi, stando alle immagini diffuse dai dem.