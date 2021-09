ROMA «Massima solidarietà all’amico Nicola Gratteri, totale disprezzo per la ‘ndrangheta, la sua violenza e le sue minacce. La Calabria è terra di bellezza, coraggio e lavoro, per questo ci sono stato tanto spesso, per questo ci tornerò anche giovedì in provincia di Catanzaro, Crotone e Cosenza». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.