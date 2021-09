San Giovanni in Fiore, Succurro agli studenti: «Scuola è fondamento della società»

SAN GIOVANNI IN FIORE «Per l’inizio del nuovo anno scolastico, oggi, lunedì 20 settembre, la sindaca Rosaria Succurro e gli assessori comunali – si legge in una nota – hanno dato gli auguri agli studenti di San Giovanni in Fiore, distribuendo nelle scuole cittadine una cartolina sull’importanza della tutela dell’ambiente, a partire dalle Elementari. “La scuola – ha detto la sindaca di San Giovanni in Fiore – è il fondamento della società. Leggere e studiare è molto importante, perché – ha scritto la sindaca nella cartolina, indirizzata ad ogni singolo alunno e contenente un disegno di bimbi festosi all’aria aperta – ti permette di conoscere, di crescere insieme agli altri, di scegliere la tua strada, di essere libero e di superare le difficoltà. Io e gli assessori comunali siamo vicini a te, ai tuoi compagni e amici, ai tuoi genitori. La scuola è come una famiglia, la collaborazione e l’armonia ci aiutano a costruire una società migliore, più sana, più unita, più solidale”. “Viviamo nel cuore della Sila, che è meravigliosa. Prendersi cura dell’ambiente – ha precisato la sindaca Succurro nella stessa cartolina – significa prendersi cura di noi stessi. So che tu lo sai, che hai già imparato molto sul rapporto tra noi tutti e la natura. Nei prossimi mesi organizzeremo più iniziative a questo proposito, insieme ai tuoi insegnanti, con la partecipazione delle famiglie. Speriamo che la scuola prosegua in presenza. In ogni caso continueremo a parlare di ambiente; anzitutto come bene comune, prezioso per la nostra salute e per la nostra esistenza. Ha concluso Succurro – Buon inizio, di cuore“».