«Il Comune di Santa Caterina Jonio escluso dal bando Sport e Periferie»

SANTA CATERINA JONIO (CATANZARO) «Circa quaranta milioni di euro, su trecento messi a disposizione, sono stati destinati ai Comuni calabresi dal Dipartimento Sport del Governo per il bando “Sport e Periferie”. Di questi ne arriveranno oltre nove milioni nella sola provincia di Catanzaro. Un progetto nato per il potenziamento dell’attività agonistica e il miglioramento della cultura sportiva. Dalle graduatorie relative al bando “Sport e Periferie” emerge purtroppo la clamorosa esclusione del Comune di Santa Caterina Ionio dai finanziamenti erogati». Lo rende noto Raffaele Pilato, capogruppo di “Cambiamo Santa Caterina. «Opportunità- aggiunge Pilato – spazzata via dalla valutazione di inammissibilità del progetto per “incompletezza” della documentazione presentata dall’Amministrazione comunale che fa perdere così un finanziamento di circa 700mila euro. Soltanto pochi mesi fa, la Giunta Severino esprimeva “la propria soddisfazione per essere riusciti a cogliere questa grande opportunità”. L’ennesima occasione persa dal Gruppo di maggioranza che mostra, giorno dopo giorno, una siderale distanza tra gli annunci boriosi della “perenne campagna elettorale” che continua a vivere e la dura realtà dei fatti. Siamo stati addirittura accusati di “disconoscere il Bando” per aver eccepito la mancanza di confronto con la Minoranza e con le associazioni sportive che, sicuramente, avrebbero potuto dare suggerimenti utili per favorire un apporto di idee sul progetto da presentare. Alla luce di questi pessimi e dannosi risultati a danno della nostra comunità, ci saremmo aspettati delle pubbliche scuse, ma siamo speranzosi che almeno per le prossime occasioni, il sindaco Severino possa guarire “dall’allergia del confronto democratico”, scendere dal piedistallo, smettere di raccontare bugie e ascoltare le proposte e le idee di tutti i consiglieri comunali e di tutti i cittadini, nell’interesse esclusivo di Santa Caterina Ionio. Un augurio di buon lavoro alle tantissime amministrazioni comunali calabresi che – conclude Pilato – si sono aggiudicati il finanziamento e un complimento particolare a quella a noi territorialmente più vicina, Isca sullo Jonio, capace di ottenere oltre 520mila euro per una nuova area gioco che sarà realizzata nel Centro Storico del proprio comune».