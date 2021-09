A casa con marijuana e hashish, un arresto a Crotone. Denunciata anche la madre

CROTONE Nel corso di alcuni controlli effettuati sul territorio dal personale delle Squadre Volanti, è stato arrestato C.F., crotonese cl. ’68, con alle spalle già numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, accusato ora di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto dopo alcuni controlli effettuati in un’abitazione del centro storico. All’interno, infatti, la proprietaria e madre dell’uomo arrestato, ha consegnato agli agenti una borsa con all’interno dello stupefacente, marijuana e hashish, e diverse buste in cellophane usate come materiale di confezionamento. La donna ha poi dichiarato che la borsa era stata portata e stipata in casa sua dal figlio qualche giorno addietro. Poco dopo è arrivato il 53enne che ha subito dichiarato di aver conservato lo stupefacente presso l’abitazione della madre per evitare i controlli della Polizia. All’esito dell’esame sulle sostanze rinvenute, condotto dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica è emerso che all’interno della borsa c’erano un involucro di cellophane bianco trasparente contenente sostanza stupefacente di tipo Marijuana del peso lordo di 209.64 grammi; due panetti di sostanza stupefacente di tipo Hashish del peso lordo complessivo di 177.62 grammi. Inoltre, all’interno della borsa vi erano tre buste di cellophane e un rotolo di carta di alluminio. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre la madre è stata deferita in stato di libertà in concorso con il figlio per lo stesso reato.