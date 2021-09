ROMA Sono la Sicilia e la Calabria le regioni che riceveranno il maggior numero di nuovi magistrati per i quali la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato l’entrata in servizio: 36 andranno nell’isola e 33 in Calabria e rafforzeranno soprattutto gli uffici giudiziari più piccoli con maggiori carenze di organico.

Terza la Lombardia con 30 nuove toghe, nessuna delle quali è stata assegnata agli uffici giudiziari di Milano.