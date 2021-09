Pnrr, «Calabria pronta a fare la propria parte»

CATANZARO «Un’assemblea, quella odierna di Confindustria, svoltasi a Roma presso il Palazzo dello sport – dichiara Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria – come al solito, molto partecipata, che ha visto il Presidente, Carlo Bonomi assoluto protagonista di una nuova stagione che deve aprirsi per il nostro Paese. È di tutta evidenza come Confindustria vuole porsi, con le sue energie, al servizio delle istituzioni in un momento cruciale nel quale le grandi opportunità devono necessariamente coniugarsi con le competenze, la velocità e la visione strategica di sistema affinché le stesse possano tramutarsi in positive ricadute economiche e sociali. La presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che, nel corso dell’assemblea ha confermato che almeno il 40% del Pnrr sarà destinato al Mezzogiorno, al fine di realizzare un Sud più forte e meglio connesso con il resto del paese, nell’interesse dell’Italia e dell’Europa è un’ulteriore testimonianza – continua Ferrara – di come il nostro sistema sia un interlocutore credibile. In tale ottica le imprese possono e debbono avere un ruolo da protagonista nella costruzione di un paese competitivo e, contestualmente capace di mettere in campo energie ed investimenti che creano sviluppo e lavoro».

Il Presidente Ferrara, insieme al Presidente di Ance Calabria Giovanni Perciaccante, al Presidente della territoriale di Cosenza Fortunato Amarelli, al Presidente del Comitato Piccola Industria Daniele Diano e Filippo Arechi, imprenditore della territoriale di Reggio Calabria, ha sottolineato come «anche la Calabria è pronta a fare la propria parte in un percorso di crescita e sviluppo condiviso idoneo a mettere a frutto tutte le opportunità finalizzate a trasformare il tessuto produttivo in un sistema evoluto, moderno e resiliente».

All’assemblea era presente, nella sua qualità di Vice Presidente Nazionale, Natale Mazzuca ed hanno partecipato anche Dario Lamanna, Rosario Branda e Monica Perri.