Regionali, Gelmini arriva in Calabria

REGGIO CALABRIA È indetta per domani, venerdì 24 c.m., alle ore 17, presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia (via Quartiere Militare, 20 – Reggio Calabria), una conferenza stampa durante cui interverranno il responsabile nazionale per il Sud On. Francesco Cannizzaro, il Coordinatore regionale senatore Giuseppe Mangialavori, il capogruppo alla Camera e candidato Governatore della Calabria Roberto Occhiuto ed il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini.