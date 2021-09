«Il M5S ai ballottaggi potrebbe allearsi con il Pd»

CASTROVILLARI «Sono scelte che vengono fatte caso per caso. In alcune città come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di percorrere strade comuni col Pd ed in altre abbiamo ascoltato quello che veniva dai territori. Dove non siamo alleati, comunque, Pd e Movimento 5 Stelle potranno ritornare insieme ai ballottaggi». Lo ha detto a Castrovillari il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.

«Sono convinto – ha aggiunto D’Incà – che dove non si riuscirà a vincere al primo turno, potremmo ritrovarci con candidati a sindaco comuni col Pd al secondo». Da D’Incà non sono arrivati riferimenti specifici alla situazione delle alleanze in Calabria. Per le amministrative, a Cosenza, il M5S (che sostiene Bianca Rende) corre diviso dal Pd (il cui candidato è il socialista Franz Caruso).