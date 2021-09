Ronzulli: «Vittoria di Occhiuto certa, ma conta la forza che ci daranno i calabresi»

LAMEZIA TERME Forza Italia cerca una vittoria netta. E punta al primato nella coalizione. Licia Ronzulli, senatrice azzurra, è una delle voci più ascoltate nel partito. Torna in Calabria a poco più di una settimana dal voto, per l’inizio del rush finale.

«Il significato che Forza Italia dà alle Regionali in Calabria – dice Ronzulli al Corriere della Calabria – è strettamente connesso alla consistenza della vittoria di Roberto Occhiuto, perché la sua vittoria è praticamente scontata. Molto dipenderà dalla forza con cui verrà votato: noi ci auguriamo che Forza Italia sia il primo partito e per questo chiediamo a tutti i cittadini calabresi di impegnarsi in quest’ultima settimana».

«Roberto aveva la strada spianata a Roma. Ha scelto la Calabria per amore»

«Roberto – continua la senatrice – è un uomo di punta del nostro partito, rappresentante delle istituzioni da molti anni con esperienza e autorevolezza. Lo specifico di Occhiuto è che poteva starsene comodamente sul suo scranno romano, con ruoli di prestigio dal punto di vista nazionale, ma ha scelto – qualcuno dice coraggiosamente, io dico per amore per la sua terra – di impegnarsi per la Calabria e per i calabresi».