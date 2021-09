Alla Procura di Palmi arriverà Emanuele Crescenti

PALMI Con molta probabilità sarà Emanuele Crescenti, procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, a guidare la Procura di Palmi. La quinta commissione per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi del Consiglio superiore della magistratura ha infatti proposto – votandolo all’unanimità – il capo della Procura del centro dell’area metropolitana di Messina al vertice della Procura di Palmi.

Una volta ratificata la decisione da parte del plenum del Csm, Crescenti succederà ad Ottavio Sferlazza.

Il profilo

Crescenti vanta un ricco curriculum, già in passato in Calabria proprio a Palmi come giudice ordinario tra il 1991 e il 94, poi è stato sostituto procuratore a Patti ed alla Procura ordinaria e della Dda di Messina. Fino a ricoprire l’incarico di procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ora, dopo l’ufficializzazione, il passaggio al vertice della Procura di Palmi.