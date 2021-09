Catanzaro, auto sbanda in galleria: un ferito lieve

CATANZARO La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta sulla Ss106 Var/A direzione Taranto, per un incidente stradale avvenuto nella galleria prima dello svincolo Catanzaro Ovest. Coinvolta una sola vettura, una Kia Rio, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo impattando contro le barriere di delimitazione della carreggiata all’interno della galleria. A bordo il solo conducente, un giovane, che ha riportato ferite lievi. L’autista del veicolo è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza la vettura e del sito, la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza ed Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.