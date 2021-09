Palmi, perde il controllo della moto e muore sul colpo

PALMI Un uomo è deceduto a causa di un grave incidente stradale a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo in sella alla sua moto stava percorrendo la strada in direzione Sant’Elia, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del motoveicolo e, sbandando, è finito contro un muretto. Il centauro, originario di Taurianova è morto sul colpo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Indagini in corso per accertare la dinamica del sinistro.