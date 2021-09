«Montuoro candidatura di categoria, tanti colleghi lo sosterranno»

CATANZARO «Da rappresentanti dello Stato abbiamo un concetto nobile della politica, siamo per la politica del servire e non per quella del servirsene. Ecco perché, come rappresentanti delle Forze di Polizia di Fratelli d’Italia, non possiamo che sostenere una candidatura di categoria che esprime questo sentimento comune tra le nostre fila, quello di sostenere l’unico esponente delle Forze di Polizia candidato in Calabria l’amico Antonio Montuoro». Lo dichiara Mimmo Michienzi, responsabile del Dipartimento rapporti con le Forze dell’ordine di Fratelli d’Italia a Catanzaro, nel tirare la volata finale al candidato Antonio Montuoro il vice presidente della provincia di Catanzaro che è un Poliziotto.

«Antonio Montuoro lo abbiamo apprezzato per le capacità amministrative – dice Mimmo Michienzi – sia nel suo comune da vice sindaco, sia da consigliere provinciale ed ancora di più da vice presidente della provincia di Catanzaro. Ma lo abbiamo apprezzato anche per essere stato un punto di riferimento per tutti i colleghi di ogni giubba e per essersi impegnato concretamente per le tematiche della sicurezza e della legalità sul territorio. Questa candidatura – continua Michienzi – ha suscitato enorme entusiasmo tra la categoria del comparto sicurezza e difesa, infatti sono impegnati oggi sul campo non solo numerosi colleghi ma finanche i più rappresentativi sindacati di Polizia e delle altre forze di polizia presenti nel collegio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Le Forze di Polizia – conclude Michienzi – hanno necessariamente bisogno di riferimenti istituzionali che provengono dal nostro mondo, siamo gli unici in grado di capire le esigenze reali della nostra categoria che possono essere supportate nei tavoli istituzionali da chi ci rappresenta dignitosamente. Cosa che saprà sicuramente fare il nostro collega Antonio Montuoro».