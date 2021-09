RENDE Colpi di pistola, questa mattina, in via Kennedy a Rende sono stati esplosi contro un esercizio commerciale, nei pressi del centro commerciale Metropolis. Non si segnalano danni a persone o cose. La sparatoria è avvenuta intorno alle 10.30, sul posto sono giunti i carabinieri guidati dal capitano Soldano e un’ambulanza del 118. Indagini sono in corso. (f.b.)