Loizzo: «Porre fine all’abusivismo odontoiatrico»

CATANZARO «Bisogna porre fine al l’abusivismo odontoiatrico e fare in modo che il dipartimento della Salute regionale intervenga in maniera efficace con le sanzioni previste». È quanto emerso dall’incontro che Simona Loizzo ha avuto con il presidente dell’albo degli odontoiatri, Giuseppe Guarnieri, e il segretario del sindacato Andi, M. V. Del Console.

«Loizzo – si legge in una nota – ha informato tempestivamente il presidente della Regione, Nino Spirli, affinché il dipartimento regionale Tutela della salute agisca nei confronti degli abusivi, a tutela della salute pubblica. La candidata della Lega ha concordato con Guarnieri e Del Console l’istituzione di una commissione permanente regionale sull’odontoiatria».

«L’incontro è servito anche a riflettere sull’opportunità di un progetto pubblico privato – conclude la nota – per garantire servizi adeguati anche alle fasce economicamente e socialmente più deboli».