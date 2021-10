È stato realizzato da Karol Carassai, studente del Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” di Reggio Calabria il bozzetto vincitore del concorso nazionale di Città del vino, rivolto alle scuole, che ne rappresenterà l’immagine dell’Associazione per il 2022 in tutte le sue attività ed espressioni di comunicazione (cartelline, manifesti, brochure). È un giovane talento, allevato dal professore Salvatore Palmieri che gli ha proposto di aderire al concorso nazionale e insieme hanno perfezionato l’idea e selezionato tra 10 bozzetti, tutti meritevoli, quella più rappresentativa dello stile dello studente e dell’espressione di Città del vino. Karol dichiara di aver studiato, pensato e sognato il messaggio più consono e più aderente che poi lo ha trasferito in «un’esplosione di colori, di sogni, di essenze geometrizzate da linee che rappresentano una bottiglia in continuità con il calice rosso e la terra, inserite in macchie che rappresentano l’Italia. Il nostro Paese, così ricco di biodiversità, di varietà di uve e vini nei colori trova l’espressione del fascino delle contrapposizioni capace di suscitare desideri. Ho immaginato l’associazione Città del vino come sintesi di territori del vino, tutti diversi e caratteristici, come splash cromatici, accomunati da una sinuosa linea rossa che li fonde e si travasano in uno stilizzato calice di vino rosso. Il disegno è realizzato a mano, in modo digitale con l’ausilio di tablet e penna grafica, allo scopo di consentirne la riproducibilità senza far perdere definizione e limpidezza, sfruttando le tecniche innovative provando e modificando più volte fino ad arrivare al bozzetto finale moderno e visionario». Città del vino consegnerà a Karol Carassai il premio di 1000 euro. Per il futuro, il talentuoso Karol continuerà a studiare all’Accademia delle Belle arti a Reggio Calabria e vorrà occuparsi di progettazione di loghi e packaging dei prodotti agroalimentari nei quali da designer vorrà metterci tutta la sua anima e lo spirito creativo.