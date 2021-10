La Reggina spreca, il Pisa vince: prima sconfitta per gli amaranto (2-0)

PISA Nulla da fare per la Reggina all’ombra della torre nel corso della settima giornata del torneo di Serie B.

Nel primo tempo è il Pisa a fare la partita e a portarsi in vantaggio con l’autorete di Cionek, sfortunato nel correggere nella propria porta un traversone di Birindelli. La Reggina va vicina al pari con Cortinovis e Galabinov, ma una grande parata di Nicolas e la mancata precisione del bulgaro fanno sì che il risultato resti sull’1-0. Poi Micai salva il 2-0.

Nella seconda frazione gli ospiti cercano il pareggio, ma Lucca è bravissimo a guadagnare e trasformare il calcio di rigore del 2-0. L’espulsione di Micai taglia le gambe alla squadra di Aglietti e i padroni di casa non soffrono mai fino al termine del match.