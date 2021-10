Vibo, sospesi 16 dipendenti “no vax” dell’Asp

VIBO VALENTIA Sono 16 (su 1.300 dipendenti) i no vax individuati nel personale dell’Asp di Vibo Valentia. Lo ha comunicato l’Azienda nel corso della conferenza stampa convocato per illustrare l’avvio della somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid sui soggetti a rischio. I particolari della nuova fase della campagna sono stati riportati dalla dirigente Antonella Giordano, da Nicola Nocera, responsabile del Cup, e da Antonio Cirillo, dirigente del comparto infermieristico.

«Si è cercato di convincerli a vaccinarsi rispettando, naturalmente, la volontà individuale – è stato detto rispetto ai dipendenti no vax –. In 16 hanno invece ribadito di non volerlo fare sicché l’azienda ha proceduto a sospenderli dal lavoro e dallo stipendio. E presto passeremo a controllare i lavoratori delle strutture private».

Altri due dipendenti sono stati cambiati di profilo perché hanno presentato la certificazione adeguata.

I numeri sono comunque ritenuti «confortanti» anche perché da una prima verifica erano risultati non vaccinati 120 tra medici e amministrativi. In alcuni casi, però, si trattava soltanto di incertezze.