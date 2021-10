Calcio in lutto, si è spento Daniel Leone

REGGIO CALABRIA Daniel Leone, ex portiere della Reggina e del Catanzaro si è spento a soli 28 anni. Una lunga battaglia quella del “portierone” ingaggiata contro un tumore al cervello che gli fu diagnosticato nel 2014 proprio mentre militava con gli amaranto. Più volte operato, aveva ripreso a giocare quattro anni più tardi con il Piedimonte Matese. Poi la recrudescenza del male, lo ha costretto allo stop questa volta definitivo con il mondo del calcio.

Era divenuto proprio per la sua personale battaglia ingaggiata con la malattia un simbolo di forza ed un esempio da citare. Ha lottato fino all’ultimo quando per le complicazioni derivanti dal male contro il quale aveva ingaggiato la sua personalissima sfida non ha avuto la meglio sabato sera.

La sua scomparsa ha lasciato il mondo del calcio e dello sport in lutto.