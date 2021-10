Comunali, nella prima giornata ha votato il 43,44% degli aventi diritto

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, negli 82 Comuni della Calabria chiamati al voto la percentuale registrata alle 23 di ieri sera è stata del 43,44%. Lo riferisce il sito del ministero dell’Interno. Alle Comunali di Cosenza ha votato il 48,2% degli aventi diritto: il dato delle ore 23,00, diffuso, a seggi elettorali chiusi, dall’Ufficio elettorale del Comune di Cosenza, e che dà conto del numero di elettori che si sono recati alle urne nella prima giornata di voto, attesta che, su 56.959 aventi diritto al voto (30.475 donne e 26.484 uomini) sono stati 27.387 i cittadini che hanno già esercitato il loro diritto di voto. Nei 29 Comuni della provincia di Cosenza la percentuale è stata al 44,99%. Mentre nei 19 centri del Reggino si erano recati alle urne il 40,64% degli aventi diritto, mentre nei 19 comuni chiamati al voto in provincia di Catanzaro erano andati alle urne il 42,68% degli aventi diritto. Negli otto comuni della provincia di Vibo Valentia chiamati alle urne ha votato 39,91% degli elettori. Ed infine nei cinque comuni del Crotonese i votanti sono stati l’47,97%. Nelle precedenti consultazioni il dato sull’affluenza alle 23 è stato pari al 61,95% con l’area del Crotonese in testa dove andarono a votare il 66,79%, seguita dalla provincia di Cosenza (65,91%).Oggi seggi ancora aperti nei Comuni nei quali si vota dalle ore 07.00 alle ore 15.00.