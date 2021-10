LAMEZIA TERME «Noi esprimiamo comunque soddisfazione, perché in pochi mesi abbiamo messo in campo una coalizione civica popolare con candidati entusiasti ma molti alla prima esperienza, senza apparati, senza soldi, senza partiti. È quindi un risultato apprezzabile che può mettere in campo un’esperienza radicata in Calabria e nel Mezzogiorno. Ma il risultato è al di sotto delle aspettative che auspicavo». È questo il primo commento del candidato presidente della Regione per il polo civico, Luigi de Magistris. «La voglia di riscatto contro il ricatto, la voglia di un’alternativa e di trasformare la rassegnazione in svolta – ha aggiunto de Magistris – non è stata forse colta dalla maggioranza degli elettori, che hanno preferito la conservazione. Questo mi da amarezza». De Magistris, ha infine parlato di «esperienza elettorale indimenticabile, per diversi mesi sono andato ovunque con lo zainetto ma evidentemente c’è stata una politica che ha lavorato in silenzio e con altre armi. Comunque è stato importante dare questo segnale. Mi auguro che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso».