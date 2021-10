CATANZARO «Facciamo i nostri auguri al neo presidente Roberto Occhiuto e prendiamo atto della decisione dei cittadini». Sono le prime parole rilasciate dal commissario del Pd Calabria Stefano Graziano a commento dell’andamento del voto alle Regionali. «Resta il tema dell’astensionismo una questione su cui riflettere – ha poi detto – che in Calabria acquisisce un valore molto pesante visto che con il 56% è il primo partito della Regione». Mentre per la valutazione sul voto al Partito democratico, le parole di Graziano sono più ottimistiche: «Molto probabilmente il Pd – ha affermato – si confermerà il primo partito della Calabria e comunque sarà la prima formazione d’opposizione in Consiglio regionale. Faremo un’opposizione responsabile come sempre abbiamo fatto per vigilare, ma soprattutto per l’interesse dei calabresi». Poi ha lanciato un «in bocca al lupo a tutti i consiglieri regionali» e una stilettata a «chi vuole frammentare le forze del centrosinistra». «Mi pare – ha detto – che l’unica proposta che poteva rappresentare un’alternativa a Roberto Occhiuto è quella che abbiamo messo in campo. Lo dicono i dati». «Noi siamo rimasti aperti fino all’ultimo per essere inclusivi – ha affermato ancora – poi i risultati non sono arrivati, ma non sta a noi dire il perché». Ritornando sul tema dell’astensionismo in Calabria, Graziano l’ha definito «impressionante». «Ci deve essere un riavvio della politica – ha commentato infine su questo tema Graziano – per avvicinarsi ai cittadini. Il Pd ha dimostrato di andare in questa direzione rimanendo molto popolare visto che raccoglie consensi. Ma questo non è sufficiente occorre ritornare in mezzo alla gente».