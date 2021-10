L’applauso di Berlusconi a Occhiuto: «Verrò a festeggiare con voi»

GIZZERIA «Complimenti vivissimi, siamo tutti orgogliosi di te. Hai condotto una campagna seria ma convincente. Gli elettori della tua regione hanno premiato in te l’esperienza, la competenza e la serietà, ti hanno premiato dando un voto a te e hanno premiato anche la forza che ti esprime, cioè noi, Forza Italia». Silvio Berlusconi non ha fatto mancare il suo intervento telefonico. Come di consueto, il leader di Forza Italia si è collegato con il quartier generale di Roberto Occhiuto per portare le proprie congratulazioni. Anche e soprattutto in riferimento a un risultato che pare premiare gli azzurri come primo partito in regione. «Io credo – ha detto Occhiuto – che dobbiamo essere veramente felici di essere ritornati in prima posizione in una regione come la Calabria e di poter garantire alla Calabria attraverso di te un cambiamento importante rispetto al governo del passato».

«Verrò sicuramente a festeggiare quando mi inviterete a farlo – ha detto ancora Berlusconi –. Dobbiamo andare avanti secondo la nostra natura di persone serie e composte, parlando delle soluzioni che si possono dare ai problemi, senza fare sterili polemiche che purtroppo anche in questa stagione sentiamo spesso fare da tutti gli altri. Grazie, ancora bravo e complimenti».