Il record di Gallo: più di 20mila preferenze per l’assessore all’Agricoltura

COSENZA La postazione di partenza, assessore all’Agricoltura, una delle deleghe più ambite e con “portafoglio” più ampio, è di quelle che offrono più visibilità. Che Gianluca Gallo fosse uno dei favoriti per la palma di consigliere regionale più votato era ampiamente pronosticabile. Forse non nelle proporzioni in cui il suo successo elettorale si è manifestato nella lunga notte dello spoglio. Poco dopo le 2, quando le sezioni scrutinate nel Cosentino hanno superato le 800 (su 877 totali) l’ex sindaco di Cassano e candidato forzista al consiglio regionale ha superato quota 20mila preferenze: un’enormità, specie in una contingenza elettorale segnata da un’altissima percentuale di astenuti. Tanto per dare l’idea di quanto la corsa dell’assessore uscente fosse fuori categoria: la seconda più votata in provincia in Forza Italia era Katya Gentile, con circa 7.400 voti, la terza Pasqualina Straface con 5.200. Poi Giovanni Greco (4.600) e il consigliere uscente Antonio Di Caprio (più di 4.500). Quanti di questi entreranno in consiglio regionale è cosa che sarà chiara nella mattinata di martedì. L’unica certezza è il record segnato da Gallo. Che doppia quasi un altro campione delle preferenze come Pierluigi Caputo, primo in Forza Azzurri con oltre 10mila voti davanti a Piercarlo Chiappetta con 4.600 circa. E tiene a grande distanza un altro assessore di centrodestra come Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), premiato da oltre 8.300 preferenze (sempre con una settantina di sezioni mancanti).