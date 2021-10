Ballottaggio a Cosenza, il M5S: «Accordo con il Pd? Valutiamo»

COSENZA C’è prudenza, ma non chiusura, da parte del Movimento Cinquestelle, riguardo a una possibile alleanza con il Pd in vista del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Cosenza. La scelta sarà tra Francesco Caruso, candidato del centrodestra, e il suo omonimo Francesco “Franz” Caruso del centrosinistra.

Franz Caruso, sostenuto dal Pd e da altri partiti di centrosinistra, non ha avuto il sostegno dei Cinquestelle che hanno puntato su Bianca Rende che ha raccolto quasi il 13% dei consensi che, nella sfida decisiva, potrebbero essere determinanti. Pesa la dichiarazione di Francesco Boccia, responsabile degli Enti Locali del Pd e commissario a Cosenza, che aveva invitato i grillini a un accordo prima del voto, chiudendo un’intesa dopo il primo turno, ma le acque potrebbero calmarsi. «Stiamo valutando la situazione – dice all’Agi Massimo Misiti, deputato grillino e coordinatore della campagna elettorale del Movimento in Calabria – Intanto siamo soddisfatti del nostro risultato, anche perché per la prima volta nella storia del M5S avremo un nostro consigliere a Palazzo dei Bruzi».

Pd e Cinquestelle sono stati alleati alle regionali. La candidata Amalia Bruni (che aveva a sinistra due competitori, Luigi de Magistris e l’ex presidente Mario Oliverio) è stata battuta dal candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, che ha vinto con il 55% dei consensi. L’asse fra Dem e grillini potrebbe ricomporsi al ballottaggio.