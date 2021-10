20.20 | Caruso vs. Caruso, confronto (e scontro) sul futuro di Cosenza

COSENZA Nuovo appuntamento con “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 16 del digitale terrestre) e, in contemporanea, sulla pagina facebook del Corriere della Calabria.

Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, i due candidati che si contenderanno al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi la guida della città di Cosenza: Francesco Caruso (centrodestra) e Franz Caruso (centrosinistra).

Sollecitati dalle domande sui temi amministrativi e politici di una campagna elettorale che a Cosenza è stata particolarmente intensa, i due Caruso sono stati protagonisti di un dibattito accesso e a tratti fortemente polemico.

Per il candidato di centrosinistra Franz Caruso il suo competitor «sul piano politico è un prestanome, mi auguro che correttamente il presidente Roberto Occhiuto – così come ha dichiarato – si occupi dei temi che riguardano la regione e non le amministrative di Cosenza».

Piccata la replica di Francesco Caruso «ho partecipato in prima persona allo sviluppo di una idea di città, la mia candidatura è la scelta più naturale e conseguente possibile».

Altro tema il centro storico, nella città dei Bruzi da sempre divisivo; Francesco Caruso ha illustrato i progetti in itinere: «Siamo intervenuti sulle proprietà comunali, ora grazie alle acquisizioni al patrimonio pubblico di stabili privati siamo in grado di ampliare gli interventi». Di diverso avviso Franz Caruso: «Il mio competitor parla di progetti declinati al futuro ma in dieci anni cosa hanno fatto? È sbagliata la filosofia di intervento, occorre intanto mettere in sicurezza un’area che è a rischio idrogeologico».