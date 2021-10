Incendio a Germaneto, autobus in fiamme

CATANZARO Un autobus di linea di un’azienda privata è andato in fiamme questa mattina a Germaneto, non molto distante della Cittadella regionale della Calabria, nel Catanzarese. Le fiamme hanno parzialmente distrutto il bus, posteggiato nei pressi di un distributore di benzina. A destare molta preoccupazione, infatti, è stata la vicinanza del mezzo ad una colonnina di GPL, e per queste ragioni l’intervento dei Vigili del fuoco è stato particolarmente tempestivo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero avvolto l’autobus – senza passeggeri a bordo – poco dopo l’accensione, lasciando comunque il tempo al conducente di scendere e allertare i vigili del fuoco.