Cosenza, gli auguri di Guarascio ad Occhiuto: «Nelle prossime settimane al Marulla»

COSENZA «Il mio più cordiale in bocca al lupo al neo presidente della Regione, l’onorevole Roberto Occhiuto, eletto domenica e lunedì scorsi con un risultato assai positivo. Il mio in bocca al lupo e gli auguri più sentiti di buon lavoro sono ovviamente indirizzati per l’azione politica e amministrativa generale che attendono il neo presidente per la nostra regione, alle prese con mille problemi ed emergenze, ma sono anche indirizzati al presidente tifoso del Cosenza». A dirlo – in una nota – il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. «A Roberto Occhiuto, che inviterò nelle prossime settimane al “Marulla”, consegnerò una maglia personalizzata del Cosenza come segno di un rapporto e di una stima nel segno dei Lupi».