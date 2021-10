Sposato (Cgil): «Domani in Calabria sedi aperte e presidiate dai militanti»

«A seguito del vile attacco per mano di squadristi-fascisti alla sede della Cgil Nazionale domani tutte le sedi della Cgil calabrese saranno aperte e presidiate da militanti e dirigenti». Lo annuncia, su Facebook, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato. «Invitiamo – aggiunge Sposato – tutte le Prefetture della Calabria a disporre presidi di vigilanza in tutte le sedi sindacali. Con i fascisti i conti li abbiamo già chiusi nel 1945 e se serve combatteremo ancora. Il governo – rileva Sposato – faccia applicare la Costituzione sciogliendo aggregazioni squadriste e neofasciste». A sua volta, il segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese, afferma che «l’assalto alla sede della Cgil nazionale è giustamente definito dal nostro segretario nazionale Maurizio Landini un atto di squadrismo fascista. Un attacco vergognoso e riprovevole. Domattina alle 10, in concomitanza all’assemblea generale della Confederazione convocata davanti alla sede della Cgil apriremo tutte le sedi nel nostro territorio, spalancheremo le nostre porte assieme ai lavoratori e alle lavoratrici per rimarcare – conclude Scalese – il valore di presidio democratico della nostra organizzazione».