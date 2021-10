Vortice autunnale al Sud, piogge e temporali fino domani

ROMA Durerà fino a domani l’azione del vortice ciclonico già attivo su buona parte delle regioni italiane e che in queste ore si sta portando verso Sud. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it informa che le condizioni meteo sia oggi che domani rimarranno molto instabili e spesso perturbate al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (soprattutto su Abruzzo e Molise). Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio. La protezione dell’alta pressione raggiungerà anche il Sud nel corso della prossima settimana, ma non durerà molto.