Assalto alla Cgil a Roma, pioggia di solidarietà dalla Calabria

CATANZARO Pioggia di solidarietà alla Cgil dopo l’assalto alla sede nazione del sindacato da parte di manifestanti No Green Pass a Roma. Secondo Luigi de Magistris, candidato alla presidnez a della Regione Calabria alle elezioni di domenica scorsa, «il governo sciolga subito le formazioni politiche di chiaro stampo fascista e nazista. È una vergogna questa tolleranza di Stato. L’attacco alla sede nazionale della Cgil a Roma dimostra ancora una volta che nel nostro Paese esiste la violenza politica neofascista ed esistono partiti che non hanno mai preso distanze nette da fascismo e razzismo. L’antifascismo si milita ogni giorno facendo vivere la Costituzione nata dalla resistenza e così poco attuata e così tanto calpestata». La Federazione italiana sindacale Medici Uniti-Fismu attraverso il segretario Francesco Esposito, afferma che «i medici italiani sono a fianco della Cgil contro questa vile aggressione. Un attacco ai sindacati tutti, alle lavoratrici e ai lavoratori, e quindi alla nostra democrazia. Le critiche al green pass e le manifestazioni non possono essere il paravento, la copertura, di gruppi neo fascisti e di azioni violente come quella a cui abbiamo assistito ieri. Facciamo anche un appello – conclude Esposito – affinché si faccia chiarezza e non si tollerino altri altri episodi come questo: difendiamo i sindacati, nessuno tocchi la Cgil». «I gravi episodi di violenza messi in atto ieri a Roma da movimenti eversivi e organizzazioni neofasciste con l’assalto e la devastazione della sede della Cgil vanno condannati con fermezza sostenendo ogni iniziativa di mobilitazione tesa a riaffermare il valore emblematico del lavoro come fondamento antifascista della democrazia italiana», scrive l’Anpi di Reggio Calabria. Il Comitato di Presidenza della Cassa Edile di mutualità e di assistenza di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia esprime «solidarietà alla Cgil ed al segretario Maurizio Landini per il violento e grave attacco di oggi alla sede nazionale. Tutti noi, istituzioni, partiti, parti sociali e società civile, dobbiamo respingere con fermezza ogni tentativo che miri a generare odio ed a intimidire i presidi di democrazia esistenti sul territorio a difesa dei diritti dei lavoratori». «uesto squadrismo estremista non ha nulla a che vedere con il Green pass né con il rispetto dei diritti dei lavoratori. La democrazia non si può intimidire»: socì la senatrice Silvia Vono nella sede Cgil Calabria assieme a Maria Vittoria Barbieri, coordinatrice regionale di Italia Viva: «Populismo non può essere il volto della ricomposizione dopo il covid. Italia Viva è al fianco dei lavoratori che con coraggio continuano ad impegnarsi per la democrazia». Per Sinistra Italiana di Cosenza «l’attacco squadrista alla sede nazionale della Cgil è di una gravità inaudita, sia perché organizzato in grande stile dai fascisti di Forza Nuova, che per la simbologia che evoca i tempi bui della nostra storia, spazzati via dalla Resistenza e dalla Liberazione.

L’assalto alla più grande e rappresentativa organizzazione di massa del nostro Paese è un attacco alle lavoratrici e ai lavoratori e, nel contempo, alla libertà e alla Democrazia.

Le coperture politiche e il clima determinato dai fascisti e dai razzisti rende questa fase pericolosa. Sono quanto meno necessarie la vigilanza democratica e una forte e immediata mobilitazione, come il sindacato unitario ha già prontamente deciso». «Contro ogni forma di violenza ed estremismo, al fianco di chi difende i diritti umani e civili, desidero esprimere la mia solidarietà e piena vicinanza agli organi della Cgil per l’attacco criminale subito ieri a Roma», dichiara il candidato a sindaco di Cosenza del centrodestra Francesco Caruso, aggiungendo: «Dobbiamo bloccare sul nascere ogni pericolosa forma eversiva che mette a rischio la vita democratica del paese. Si tratta di una sfida culturale che riguarda l’intera collettività e per la quale oggi è necessario rinsaldare più che mai un’unità di valori improntati al bene comune».