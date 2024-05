Calabria inclusa nel fondo di riqualificazione post-sismica

il provvedimento

CATANZARO «Il Senato ha approvato oggi e convertito in legge il decreto legge di iniziativa del Governo sul Superbonus all’interno del quale è stato inserito l’emendamento significativo, proposto ed approvato in Commissione riguardante interventi di riqualificazione in seguito agli eventi sismici verificatisi dal primo aprile 2009, includendo la Calabria, precedentemente esclusa. Questo emendamento, a firma congiunta dei senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, ha portato alla vittoria per l’inclusione della Calabria nel piano di interventi». E’ quanto si legge in una nota. «Il fondamentale emendamento – prosegue – è stato sottolineato dai due senatori come un passo significativo verso il riconoscimento dell’importanza dei rappresentanti territoriali nelle istituzioni. Hanno inoltre enfatizzato i rapporti di estrema collaborazione tra le istituzioni e hanno ringraziato il Governo per aver preso in considerazione le loro proposte». «Il piano di intervento, dotato di un fondo di 35 milioni di euro per il 2025 – è scritto nella nota – prevede azioni di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, dove lo stato di emergenza è stato dichiarato. Questo finanziamento è vitale per sostenere la ricostruzione e la sicurezza delle comunità colpite».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato