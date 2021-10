Domani Franz Caruso presenta il Piano del lavoro per Cosenza2050

COSENZA Il candidato a sindaco, di Cosenza Franz Caruso ha convocato per domani in “Piazza dei Bruzi (Porticato Renzelli), una conferenza stampa per illustrare il “Piano del Lavoro per Cosenza2050”. Un piano per le politiche attive del lavoro che coinvolgerà la città di Cosenza. Utilizzare le risorse del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Gol) per favorire una ripresa economica dopo la crisi nata dalla pandemia. “L’obiettivo – sostiene Franz Caruso – è quello di prendere in carico con politiche attive per il lavoro, facilitando l’ingresso nel mercato del lavoro, di almeno 2000 persone della città: giovani, disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali e dipendenti di Imprese anche cooperative. Appena eletto sindaco – annuncia Franz Caruso – presenterò un protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Calabria e comune di Cosenza”.