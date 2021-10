«No a 21 servizi sanitari regionali differenziati»

Riceviamo e pubblichiamo la nota della “Comunità competente” e la sottoscrizione di un documento unitario firmato, al momento, da 114 persone.

«La Pandemia da Covid 19 ha decisamente dimostrato, nella sua drammaticità, che è fondamentale una governance unitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Riscoprire, come fa adesso il Governo, gli “ Accordi preliminari “ firmati il 28 febbraio 2018 con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto riinserendo nella nota di accompagnamento al DEF 2021 il disegno di legge sulla “Autonomia Differenziata Regionale” è un grave errore perché si accentuerebbe ulteriormente l’egoismo territoriale tra Regioni ricche e Regioni povere rischiando di impedire lo sviluppo dei diritti essenziali nei territori del Sud e di rompere definitivamente il senso di comunità e di unità nazionale, come, giustamente, ha denunciato anche l’ANAAO-ASSOMED in un recente documento. La Calabria sostiene anche per sé stessa “Solidarietà e Coesione Sociale” e non un Servizio Sanitario Regionale economicamente debole a differenza di altre Regioni forti a cui sarebbe consentita l’autonomia riguardo alle politiche di gestione del personale, delle attività libero professionali, del sistema tariffario, dell’accesso alle scuole di specializzazione, della governance delle Aziende Sanitarie e altro ancora. Pertanto chiediamo alla popolazione, alla delegazione parlamentare calabrese, al Governatore onorevole Occhiuto, ai nostri Consiglieri Regionali, alle Conferenze dei Sindaci, ai Sindacati e ai molti Attori Sociali di opporsi a questo disegno che, se attuato, darebbe un colpo mortale al Servizio Sanitario Nazionale Pubblico».

Le firme:

1) Rubens Curia, Portavoce Comunità Competente;

2) Giacomo Panizza, Presidente Comunità Progetto Sud;

3) Linarello Vincenzo, “Goel – Gruppo cooperativo

4) Galati Marina, Presidente CNCA Calabria;

5) Priolo Vincenzo Segretario Regionale SUMAI (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale);

6) Serranò Maria Vittoria, Docente Università di Messina;

7) Rafele Giancarlo, Presidente Consorzio Macramè;

8) Squillaci Luciano, Portavoce Regionale Forum Terzo Settore Calabria;

9) Liotta Francesca, Direttore f.f. UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Polistena;

10) Zumbo Antonino, Presidente Cesare Pozzo Calabria;

11) Reale Italo, Avvocato

12) Nasone Mario, Agape Reggio Calabria;

13) Gattuso Domenico/ Costantino Francesco, “Dieci Idee per la Calabria “;

14) Corcioni Eugenio, Presidente Ordine dei medici Cosenza;

15) Gurnari Antonio, Segretario regionale Federazione italiana medici pediatri (FIMP);

16) Coppedè Nunzia, FISH Calabria – OdV;

17) Peri Giuseppe, Federsolidarietà – Confcooperative Calabria

18) Clemensi Domenica, Presidente Associazione “Donne Insieme”, Condofuri (R.C.);

