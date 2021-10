Unical, la protesta degli studenti: «Giù le mani dalle nostre borse di studio» – VIDEO

COSENZA «Giù le mani dalle nostre borse di studio». È il coro di un centinaio di studenti dell’Università della Calabria in protesta in attesa dell’arrivo del ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, che non sarà presente all’inaugurazione del corso di Laurea in Medicina e tecnologie digitali a causa della cancellazione del volo in partenza da Roma per via dello sciopero nazionale dei trasporti. Gli studenti di “Rinnovamento e Futuro” e “Athena” chiedono l’erogazione dei fondi relativi alle borse di studio assegnate.