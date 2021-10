Franz Caruso: «A Cosenza forte carenza di asili nido, solo 7 posti su 100 bimbi»

COSENZA «Il dissesto economico-finanziario del comune di Cosenza è un danno per la città che comporta una serie di disservizi di natura non solo economica, ma anche e soprattutto sociale. In tema di servizi sociali, ad esempio, la media per abitanti/residenti sul tema degli asili nido accentua la disparità tra Nord e Sud del Paese e anche Cosenza, purtroppo, occupa i primi posti degli ultimi in tema di servizi alle famiglie. 7 posti ogni 100 residenti, ben sotto la soglia del 33%, il dato della nostra città. Mentre una parte del Paese prosegue nell’avvicinamento all’obiettivo posto dall’Unione Europea di 33 posti per 100 bambini con meno di tre anni, il Mezzogiorno fatica a raggiungere gli standard. Un dato che ci preoccupa per la portata che ha sulle future generazioni, gli asili nido sono luoghi di socializzazione dei più piccoli e rappresentano un baluardo di civiltà per una città. D’altro canto, è dimostrato come un asilo nido rappresenti, per i bambini e le bambine uno strumento efficacissimo di riduzione delle diseguaglianze di ingresso nel sistema scolastico ed un investimento fondamentale per prevenire la dispersione scolastica. Il contrasto alla povertà educativa inizia dall’asilo nido e Cosenza2050 sarà impegnata in prima linea per dare risposte concrete e tangibili a questo annoso problema». Lo dichiara Franz Caruso, candidato a sindaco per la città di Cosenza.