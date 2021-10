Franco Pichierri conferma l’appoggio a Francesco Caruso

COSENZA «Il candidato del centrodestra a sindaco di Cosenza, Francesco Caruso, ha visitato la sede provinciale di “Noi con l’Italia” per incontrare Franco Pichierri, coordinatore provinciale del partito e che é stato anche lui candidato a primo cittadino. All’incontro hanno partecipato il segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Andrea Gagliardi, e il segretario del Comitato cittadino di “Noi con l’Italia”, Antonio Geraci». Ne dà notizia un comunicato di “Noi con l’Italia”. «La delegazione dei partiti che hanno sostenuto Pichierri al primo turno delle elezioni comunali – si aggiunge nella nota – ha espresso, dopo un breve indirizzo di saluto, alcune considerazioni riferite ai principali argomenti contenuti nel programma della candidatura di Franco Pichierri. Fra questi, la necessità di istituire nella futura Amministrazione una Commissione che, oltre alla presenza degli amministratori comunali, coinvolga i parlamentari nazionali e regionali espressione della città di Cosenza. E questo per giungere alla presentazione di una Proposta di legge da fare approvare in Parlamento allo scopo di pianificare i fondi e le iniziative necessarie per il recupero e la ristrutturazione del centro storico».

«Altri argomenti proposti – si afferma ancora nel comunicato – riguardano la definitiva ubicazione del nuovo ospedale di Cosenza. Ubicazione che dovrà essere valutata in riferimento al nuovo corso di laurea in Medicina da qualche giorno istituito all’Unical e l’indifferibile necessità di realizzare una “Cittadella della salute” che interessi gli ospedali dell’Annunziata e il Mariano Santo e l’Istituto nazionale di ricerca e cura per gli anziani (Inrca), creando così un Hub regionale per le patologie croniche. È stata sottolineata anche la certezza che la futura Amministrazione comunale, per quanto richiamato anche nel programma di Francesco Caruso, creerà le condizioni per garantire, in maniera sempre più consistente, il lavoro ai giovani».

«Alla fine dell’incontro, nel corso del quale è stato confermato il sostegno al candidato sindaco del centrodestra – conclude la nota – lo stesso Francesco Caruso ha assicurato che le argomentazioni evidenziate saranno valutate attentamente ed approfondite allo scopo di garantire le scelte opportune e necessarie alla crescita e allo sviluppo della città capoluogo».