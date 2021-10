Gratteri: «Bisogna dirlo ai commercianti: meglio fallire che rivolgersi agli strozzini»

NAPOLI «In Italia andrebbero riviste tante cose. Purtroppo non è solo questa norma che andrebbe rivista, ma non mi pare che sia un momento felice per parlare di riforme sul piano penale, processuale o detentivo considerata la riforma Cartabia». Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, rispondendo ai cronisti rispetto alla necessità o meno di mettere mano alla legislazione in materia di usura, a margine del convegno della Consulta nazionale antiusura.

«Bisogna spiegare ai commercianti che è meglio fallire che rivolgersi agli usurai. Dall’usura non si esce, l’usura è come la droga: è una dipendenza – ha aggiunto – Non bisogna assolutamente pensare che l’usura sia una scorciatoia, se le banche e le finanziarie non prestano soldi, se i parenti hanno chiuso i rubinetti vuol dire che c’è qualcosa che non va, che tutti si sono resi conto che non ci sono più margini sul piano imprenditoriale per quell’attività commerciale e allora l’unico che non lo capisce è l’usurato che è come un pugile suonato».

«Bisogna stare vicino a queste persone che sono ormai nel pallone e fragili dal punto di vista psicologico – ha concluso Gratteri – per spiegargli che l’usura è una strada di non ritorno perché non solo perderà il bene, l’attività commerciale ma anche la stima della sua famiglia».