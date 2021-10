Vaccino, Calabria ancora a rilento nella somministrazione della terza dose

CATANZARO Calabria a rilento rispetto alla media nazionale con riferimento alla somminsitrazione della terza dose di vaccino anti Covid 19. Secondo il report giornaliero del commissario governativo per l’emergenza Covid 19, in Calbria finora hanno ricevuto la terza dose 1798 over 80 (pari al’1,30%), 590 over 70 (pari allp 0,32%), 713 over 60 (pari allo 0,29%) e 437 over 50 (pari allo 0,15%). A livello nazionale la media per gli over 80 è 8,01%, per gli over 70 lo m0,92%, per gli over 60 lo 0,84% e per gli over 50 lo 0,52%. In generale, per quanto riguarda la campagna vaccinale, la Calabria è settima su scala nazionale nel rapporto tra dosi consenate e somminsitrate: queste ultime sono oltre 2,549 milioni, pe runa percentuale dell’89,1% supeiore alla media nazionale (87,8%).