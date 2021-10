de Magistris: «Le elezioni hanno confermato la vittoria del “sistema” cui siamo alternativi»

NAPOLI «”Alla Regione ha vinto Occhiuto perché è stato l’unica offerta più credibile per il governo”. Dichiarazioni rilasciate ieri da Nicola Adamo. Dopo l’adesione al gruppo misto della Bruni. Dopo le dichiarazioni del voltagabbana Pino Aprile. Dopo il tuffo nel Put (partito unico della torta) di Tansi. È ormai chiaro a tutti come tutti hanno lavorato affinché vincesse Occhiuto e la destra. Purché non vincesse de Magistris e la coalizione civico-popolare che avrebbero impedito al “Sistema” di continuare ad avere mani libere sul denaro pubblico. Siamo in Calabria l’unica alternativa al partito trasversale e consociativo della spesa pubblica». A dirlo è l’ex candidato governatore Luigi de Magistris.

«E poi, a differenza di altri, non abbiamo un prezzo e non ci facciamo comprare. L’opposizione in Consiglio Regionale la faranno i nostri due consiglieri davvero coraggiosi e liberi (Ferdinando Laghi ed Antonio Lo Schiavo), nelle strade la faremo tutti noi, con me in prima linea».