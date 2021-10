Occhiuto si congeda: «È stato un onore presiedere il gruppo Fi alla Camera»

ROMA «È stato per me un onore presiedere in questi mesi il gruppo di Forza Italia della Camera. Ringrazio il presidente Berlusconi per questa straordinaria opportunità, e tutti i colleghi che mi hanno aiutato a svolgere al meglio questo delicato ruolo. Faccio le mie più sincere congratulazioni al neo capogruppo Paolo Barelli, un dirigente di esperienza che, ne sono certo, guiderà con serietà e abnegazione la pattuglia dei deputati azzurri a Montecitorio». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia e presidente eletto della Regione Calabria.