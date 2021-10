REGGIO CALABRIA Due imbarcazioni con a bordo decine di migranti sono approdate sulle coste del reggino nella tarda serata di ieri. La prima, soccorsa al largo da una motovedetta della Guardia Costiera, aveva a bordo poco più di 70 migranti, condotti nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Poco meno di 60 migranti, invece, sono stati individuati a Seminara e condotti nel porto di Bagnara Calabra, per poi essere trasferiti in una struttura messa a disposizione del Comune.