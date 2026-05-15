Identità territoriale, sviluppo delle industrie creative, “Studios”. La cultura nuovo asset strategico della Regione

lo sguardo al futuro

CATANZARO La cultura come asset strategico e la valorizzazione di un immenso patrimonio culturale come strumento di sviluppo, anche e soprattutto se abbinato al turismo. Nella programmazione per il triennio 2026-2028 la Regione Calabria individua tra gli obiettivi strategici proprio la cultura e l’intensificazione degli investimenti in questo settore, riconosciuto ormai per il suo «ruolo centrale nella costruzione di un’identità territoriale forte e nella creazione di opportunità occupazionali qualificate». Nel “Piao”, il documento di programmazione triennale di recente adottato dalla Giunta regionale, si ricorda che «il Piano Cultura e il Piano triennale teatrale 2026-2028 rappresentano gli strumenti programmatici attraverso cui si concretizza questa visione strategica». Accanto all’obiettivo strategico, che viene descritto insieme a quello legato al turismo, in un’ottica di integrazione che mette insieme mare, montagna, borghi, enogastronomia e patrimonio culturale, la Regione individua anche le strategie operative e pure le risorse per concretizzarle.

Le strategie

Sei, in particolare, le azioni previste nel “Piao”: «1. Valorizzazione del patrimonio. Potenziamento delle infrastrutture culturali. 2. Sviluppo industrie creative. Sostegno alle produzioni culturali e alle professionalità del settore. 3. Calabria Film Commission: sviluppo degli Studios di Lamezia Terme per attrarre grandi produzioni internazionali e promuovere il territorio. 4. Innovazione sociale. Promozione della cultura come strumento di rigenerazione urbana e sociale, valorizzando le identità locali e costruendo percorsi di partecipazione attiva delle comunità. 5. Piano Triennale Teatrale 2026-2028: a) riqualificazione e adeguamento tecnologico dei teatri regionali; b) sostegno alle compagnie teatrali calabresi e alle residenze creative per sviluppare produzioni di qualità con proiezione nazionale. 6. Aggiornamento e attuazione del Piano Cultura». L’obiettivo strategico ovviamente richiede il coinvolgimento della macchina regionale e dei Dipartimenti che hanno la cultura tra le proprie attività, e quindi il Dipartimento Asset strategici, attrazione degli investimenti, saperi e il Dipartimento Turismo, Cultura ed identità territoriale, e poi la Calabria Film Commission, la cui mission, anche come veicolo di promozione dell’immagine della regione, è ormai da alcuni anni pienamente acquisita. In più, la Regione punta anche sulla sinergia degli stakeholder come i ministeri, le Soprintendenze e gli enti locali, a partire dai Comuni. L’investimento previsto, nel capitolo del bilancio della Regione dal titolo “Tutela e valorizzazione delle attività culturali”, è pari a oltre 30 milioni all’anno dal 2026 al 2028. (c. a.)

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